メジャー各球団の編成担当者、選手の代理人らが一堂に介するウィンター・ミーティングが日本時間9日、フロリダ州オーランドで開幕した。大谷翔平のWBC二刀流実現は絶望的か…侍J首脳陣が恐れる過保護なドジャースからの「ホットライン」初日は監督、GМら各球団の関係者が取材に応じ、いずれもポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本和真（29=巨人）、村上宗隆（25=ヤクルト）に関して言及する球団も少なくなった。