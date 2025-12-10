ビックカメラグループは、対象の8店舗で「ビックカメラ J-WESTカード」で支払うと、購入金額の5％分のWESTERポイントを付与するキャンペーンを開始した。期間は12月10日～2026年2月9日。通常の還元を合わせて合計最大17.5％の還元を受けられる。 期間中、「ビックカメラ J-WESTカード」で支払うと、購入金額の5％分のWESTERポイント（期間・用途限定ポイント）が付与される。通常はビック