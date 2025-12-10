ビックカメラグループは、対象の8店舗で「ビックカメラ J-WESTカード」で支払うと、購入金額の5％分のWESTERポイントを付与するキャンペーンを開始した。期間は12月10日～2026年2月9日。通常の還元を合わせて合計最大17.5％の還元を受けられる。

期間中、「ビックカメラ J-WESTカード」で支払うと、購入金額の5％分のWESTERポイント（期間・用途限定ポイント）が付与される。通常はビックポイント11％（現金払い時10％還元の商品の場合）、1.5％相当のWESTERポイントが付与される。さらにキャンペーンで5％還元が上乗せされ、合計で最大17.5％の還元を受けられる。

対象店舗は、いずれも近畿・中国地方のビックカメラ なんば店、あべのキューズモール店、アリオ八尾店、高槻阪急スクエア店、岡山駅前店、広島駅前店の6店舗に加え、Air BicCamera 大丸心斎橋店、ビックカメラリカー 大丸心斎橋店の合計8店舗。

参加にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要。エントリーと決済の順序は問われず、期間中であれば決済後のエントリーも有効となる。還元ポイント数が予算上限の1000万ポイントに達した場合、期間中であっても早期終了する場合がある。