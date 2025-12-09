なぜ青森県沖で大きな地震が発生したのか。今回の地震のメカニズムや今後の見通しについて専門家に聞きました。（北海道大学高橋浩晃教授）「今回の地震は青森県東方沖を震源とするもの。この地域では過去にも繰り返し今回と同じような大きな地震が発生。１９６８年には十勝沖地震が起こって函館などで大きな被害。国の評価でも地震が起こる確率が高い地域。起こるべくして起こった地震」今回の地震では、道内では太平洋沿岸中部