「選抜高校野球・準々決勝、中京大中京２−１八戸学院光星」（２７日、甲子園球場）半分だけ、名前を体現できたかな。陽土とかいて「ヒット」。父・順紀さんの思いが詰め込まれた、八戸学院光星・横山陽土内野手（３年）のファーストネーム。甲子園での、初めての出番。八回、代打として先頭の打席に入った。２−１からやや甘く入った直球。狙い球だったが、打ち損じた。右飛。九回には三塁守備にも就いた。たくさんヒット