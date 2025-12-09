鶴岡市によりますと、9日の午前7時ごろ、山形県鶴岡市五十川地内で、クマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ80センチメートルとみられています。 【写真を見る】近くには住宅やインターチェンジ鶴岡市五十川でクマ目撃（山形） クマのその後の行方はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。