マツコ・デラックスが8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（午後10時）に出演。自身が愛用するガラケー問題について語った。マツコは「とうとうさ、機種変しようとしたらさ、ガラケーがさ、子ども用と老人用しかないのね」と語った。村上信五は「そうやで。前から言うてたやんかそれは」と反応した。ガラケーの3Gサービスは、26年3月で終了する。4G対応のガラケーはまだ使用できるが、対応機種も減っている。マツコは「あっ