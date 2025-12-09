8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、地震により少なくとも34人がけがをしています。またこの地震に伴い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表されました。青森から中継です。最大震度6強を観測した青森県八戸市からお伝えします。私はいま、長者山新羅神社に来ています。境内では、大きな石燈籠が何基も倒れてしまっています。衝撃の大きさを物語っています。鳥居を見ると、由緒書きの看板が傾いてしまっ