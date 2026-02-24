この記事をまとめると ■BYDの軽自動車はグループの総裁が日本滞在時に軽自動車を見たことがきっかけだ ■アメリカのトランプ大統領も「アメリカに導入したい」と発言したという ■タイでもかわいい系のクルマとして日本の軽自動車が若い女性を中心に人気だという 王総裁もトランプ大統領も軽自動車に夢中!? 日本の軽自動車がここのところ脚光を浴びているのはみなさんもご存じのことと思う。 中国BYDオート（比亜迪汽車）が20