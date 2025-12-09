原子力発電所に関する最新情報です。原子力規制庁によりますと、さきほどの地震による原子力施設への影響について、青森県東通村の東通原発、宮城県女川町と石巻市にまたがる女川原発、福島県大熊町と双葉町にまたがる福島第一原発、青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターで、現時点で異常がないことが確認されました。でしたが、現時点で異常がないことが確認されました。