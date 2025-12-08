·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°£·»þÈ¾¤´¤í»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸£³¿Í¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¡Ë ¡Ú²èÁü¡Û»ö¸Î¸½¾ì ·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£