¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Î¸å¡¢¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤á¤¿¥·¥Æ¥£¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ú¥Ã¥×¤Ï80Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¼éÈ÷°Õ¼±