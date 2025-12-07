¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤ë¡©¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Î¼éÈ÷°Õ¼±¤Î²þÁ±¤ò¥Ú¥Ã¥×¤¬¾Î»¿¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿2ÉÃ¸å¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Î¸å¡¢¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤á¤¿¥·¥Æ¥£¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ú¥Ã¥×¤Ï80Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¼éÈ÷°Õ¼±¤ò¾Î»¿¡£Á°Àá¤Î¥Õ¥é¥àÀï¡Ê5-4¡Ë¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Ú¥Ã¥×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ö¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»Ø´ø´±¤Ï´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½ºß±¦WG¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤âÏÃÂê¤Ëµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤òÎã¤Ëµó¤²¤è¤¦¡£¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤Æ¤¿¸å¡¢Èà¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢»ä¤ÏÈà¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£º£Æü¡¢Èà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò1¡¢2ÅÙ¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2ÉÃ¸å¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ¾ð¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤È¥é¥ä¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤â¥Õ¥£¥ë¤â¾ï¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸°¤À¡×
¡Öº£Æü¤Ï¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î15¡Á20Ê¬´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Î¤¢¤Î2¤Ä¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¡³£¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¡Ê¥Õ¥é¥àÀï¡Ë¤Ï6-2¤«6-3¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤é¤¬Èè¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÇÜ¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Öº£Æü¤Ïµ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ë3ÅÙ¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØManchester Evening News¡Ù¤è¤ê¡Ë
½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¥Ú¥Ã¥×¤Ï¸ì¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¡£¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï827Ê¬¤È¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢¤Þ¤À21ºÐ¤À¡£¥Ú¥Ã¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤³¤³¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¡£