チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、12月23日（火）から、ポケモンをイメージした「ポケモン meets メリーチョコレート」新作の予約受付を、公式オンラインショップで実施。1月中旬からは全国百貨店の対象店舗でも順次展開される。【写真】アソートボックスにメタモンが仲間入り！展開商品一覧■ポケモンたちをドット絵で表現今回発売される「ポケモン meets メリーチョコレート」は、冒険に出かけたくなるよう