12月5日公開の映画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』。ニュース番組『ABEMA Morning』では、原作者であり映画の共同脚本を務めた武田一義さんに、作品に込めた思いなどを聞いた。【映像】映画『ペリリュー』の予告（実際の映像）「きみはこの島から生きて帰れると思っているのかい」「田丸一等兵参りました」「仕事を頼みたいのだ。功績係という」「俺が死んだら、お前がうちのかあちゃんに手紙書くってことか」1944年9月15日