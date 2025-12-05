湧別町にある町立認定こども園で、レッスンを受ける子どもたち=2025年8月、北海道・湧別町、秋山訓子撮影 オランダ流の教育が、日本でも少しずつ広がっている。5歳児から「違い」を学んでいく。小学校では、教育を受けた子どもたちが自主的にけんかの仲裁をするなど、変化が始まっている。オホーツク海に面した北海道の湧別町にある町立認定こども園を訪ねた。年長組の12人が輪になっていって、保育士が「みんなもたま