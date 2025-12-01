ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 足立区の自動車暴走事故、容疑者の名前が出ず批判殺到「また上級国民… 国内の事件・事故 時事ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 足立区の自動車暴走事故、容疑者の名前が出ず批判殺到「また上級国民か」 2025年12月1日 18時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都足立区で発生した自動車暴動事故についてゲンダイが報じた 警視庁は37歳の男を逮捕しているが、精神疾患があるとされ、氏名を公表せず 「また上級国民と言われる人か外国人か」などと憶測を生み、批判が殺到した 記事を読む おすすめ記事 日テレ、国分太一の「答え合わせ」を却下 「答え合わせをするまでもない」「心当たりがあると述べられている」 2025年12月1日 15時1分 都玲華が直筆文で謝罪「両親を悲しませることはできない」３０歳上、石井忍コーチとの交際関係＆契約を解消 2025年12月1日 13時10分 ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ トップ１０発表 昨年は「それガーチャー？」 2025年11月30日 18時0分 「非常識」「ありえない」さいたまスーパーアリーナの“ライブ客”が近隣病院のトイレ使用か…モラルの問題では済まない“代償”とは【弁護士解説】 2025年12月1日 10時36分 「“おい八田！”と声をかけたら猛スピードで逃げて行った」八田與一容疑者の生々しい目撃情報…1万件超の情報も有力手掛かりなし 別府ひき逃げ殺人事件 2025年11月30日 18時5分