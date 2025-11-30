Image: 1banbo4 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。週末、バックパックひとつで野営地へ。焚き火台の上でステーキを焼き、湯を沸かす。最小限の道具で過ごすあの時間が好きな人ほど、「無骨シェラパン」の存在にワクワクするはずです。ソロキャンプから日常まで、幅広く火を使いこなす鉄の相棒。藤田金属の職人技が光る「無骨シェラパン」の魅力