週末、バックパックひとつで野営地へ。焚き火台の上でステーキを焼き、湯を沸かす。最小限の道具で過ごすあの時間が好きな人ほど、「無骨シェラパン」の存在にワクワクするはずです。

ソロキャンプから日常まで、幅広く火を使いこなす鉄の相棒。藤田金属の職人技が光る「無骨シェラパン」の魅力をご覧ください。

手のひらに「炒・焼・煮・沸」

「無骨シェラパン」は、ミニフライパン＋シェラパンの2点セット。フライパンがシェラパンのぴったり蓋になる設計で、直径13cm・高さ6cmの手のひらサイズに「炒める・焼く・煮る・茹でる・沸かす・揚げる」といった調理法を凝縮しています。

焚き火・直火はもちろん、ガスコンロ・IH（※機種で不可の場合あり）・オーブン・トースターにも対応。これぞ、「ソロも日常もこれひとつ」の懐の深さです。

職人技で軽さと熱の両立

素材は鉄。優れた熱伝導と保温性で、旨味が引き立つ焼き上がりを期待できます。「でも鉄は重いのでは？」という不安も、ヘラ絞り加工が解決します。

熟練職人の技術で、自社試作品との比較で約15〜20％の軽量化を実現。フライパン約222g、シェラパン約374gとバックパックでも負担を感じにくい重さに仕上げています。性能と軽さを両立した、頼もしいギアです。

「鉄の儀式」不要、届いたら即スタート

一般的にネックとなる鉄製品の油ならし（シーズニング）も不要です。鉄加工を得意とする藤田金属が手掛けるハードテンパー加工により、約700℃で焼き入れしオリーブ油で表面を保護済み。届いたら洗ってすぐ使えます。

使用後は温水で洗い、水気を飛ばして油を薄く塗るだけ。使うほどなじみ、焦げつきにくく育っていく「おいしい変化」を楽しめます。

無骨なルックス、手のひらサイズの機動力、そして手入れの手軽さ。コンパクトな鉄の相棒と、次はどこへ出かけますか？

Source: machi-ya