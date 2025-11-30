韓国にも日本なじみの顔ぶれ、4番はイ・デホ氏かつてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などで激戦を見せた両国のレジェンドが集結する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催される。両チームの先発メンバーが発表され、日本の「4番・右翼」には今季限りで現役を引退したばかりの中田翔氏が入った。日本は「3番・DH」に小笠原道大氏、「5番・中堅」に糸井嘉男氏