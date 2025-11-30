国産スマホメーカーの苦境MMDLaboが運営するMMD研究所が2025年10月21日に発表した調査データによると、メイン利用のスマートフォン端末の利用率は、iPhoneが48.3%、Androidが51.4%になったとのこと。Androidを採用した端末の利用率が半数を超えたことで、「iPhone大国」だった日本の市場環境が大きく変わったとして話題となったようだ。だがそのAndroidを採用するスマートフォンメーカー、中でも国内メーカーは厳しい状況にある。