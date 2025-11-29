2025年11月28日、札幌市中心部を走行中の路面電車の乗降扉が数秒間、開くトラブルがありました。トラブルがあったのは札幌市中央区南4条西5丁目の路面電車の軌道敷内です。札幌市交通事業振興公社によりますと、28日午後7時35分ごろ、すすきの停留場から資生館小学校前停留場に向かっていた路面電車の運転士が急なUターンで軌道敷内に進入したタクシーとの衝突を避けるため、ブレーキを操作したということです。