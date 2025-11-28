ユニットリーダーとは?役割と重要性を理解しよう ユニットリーダーの役割 介護老人福祉施設においてユニット型個室が広がる中、各ユニットを適切に運営するための専門職として、ユニットリーダーの存在が欠かせないものとなっています。 個室ユニット化は年々進んでおり、介護老人福祉施設における個室ユニット化率(定員数ベース)は、2006年の14.8%から2017年には43.6%へと大きく上