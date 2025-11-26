日本人がホテルのチェックアウト時によくやる行為について、ホテルリリーフなんば大国町（大阪市浪速区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがホテルスタッフが明かす「日本人だけがホテルの去り際にすること」です！公式TikTokアカウントでは「日本人だけがホテルの去り際にすることTOP3」というタイトルの動画を公開。この動画では、日本人の宿泊客がホテルのチェックアウト時によくやる行