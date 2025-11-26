日本人がホテルのチェックアウト時によくやる行為について、ホテルリリーフなんば大国町（大阪市浪速区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これがホテルスタッフが明かす「日本人だけがホテルの去り際にすること」です！

公式TikTokアカウントでは「日本人だけがホテルの去り際にすることTOP3」というタイトルの動画を公開。この動画では、日本人の宿泊客がホテルのチェックアウト時によくやる行為について、スタッフが「3位：ベッドメイキング」「2位：タオルや館内着などをまとめる」「1位：ゴミを分別する」と紹介しています。本当に寝たのかと思うぐらい、ベッドをきれいに整える人もいるといいます。また、ゴミを分別する行為については「分別が楽になるので本当に助かる！」とコメントしています。

この投稿について、SNS上では「ホテル側に『嫌な客』って思われたくないのでやっている」「ゴミの分別だけやっている」「お部屋はお借りしたものですからきれいに使ってお返しするように心掛けています」「汚く使って行儀の悪い人間だと思われたくないから」「自分がその立場だったら？ 思うと自然にやっている」などの声が上がっています。