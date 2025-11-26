外薗葉月さんが巨人リチャードとの結婚を報告元HKT48のメンバーで、現在はアーティストとして活動する外薗葉月さんが26日、自身のX（旧ツイッター）で、巨人・リチャード内野手との結婚を報告。「この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と喜びの声を届けた。外薗さんは「ご報告」と題してXを更新。「いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします。先