¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥¢¥Õ¥¡¡¼¥ë½£ËÌÅìÉô¤Î¥Ï¥¤¥ê¡¦¥°¥Ã¥Ó²Ð»³¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÊ®²Ð¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤ÏÌó1ËüÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¡¡¼¥ë½£ºÒ³²¡¦´íµ¡´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿ÍÃÜÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Ð»³³èÆ°¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ÒÏ©¾å¤Î¹ß³¥¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¡¼¥ÏÈ¯ÃåÊØ¤Ç±¿¹Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î24Æü¤Î¥É¡¼¥ÏÈ¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤­¤Ï18»þ´ÖÃÙ±ä¤·¤Æ±¿¹Ò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ºß¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢¥­