Á´¹ñ350¤«½ê¤â¤Îº®Íá²¹Àô¤ò½ä¤êÊâ¤­¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²¹Àô¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡£Ìþ¤··Ï¤Î¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÊÈà½÷¤À¤¬¡¢"¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó"¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßº®Íá²¹Àô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÀäÌÇ¡×¤Î´íµ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþÍá»Ñ¡£º®Íá²¹Àô¤Ë¤Ï¡ÖÈëÅò¡×¤È¤µ¤ì¤ëÌîÅò¤âÂ¿¤¤¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï