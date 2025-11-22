トヨタ自動車の高級ブランド「LEXUS（レクサス）」が2005年に日本にも導入され、2025年で20年を迎えた。レクサスのスタートは北米、そこから36年の長い歴史と実績があるが、トヨタは先のジャパンモビリティショーで高級車「センチュリー」をレクサスの上位ブランドとして独立させ、棲み分ける戦略を発表した。果たしてトヨタの高級車ブラントはどう変化するのか。日本の高級車ブランドは日米貿易摩擦から生まれたレクサスは日本が