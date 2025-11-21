11月19日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が、ディズニープラスで配信される時代劇ドラマ『SHOGUN将軍』シーズン2に出演することが発表された。それに関して、目黒の所属事務所の“変化”が浮き彫りになっているようだ。真田広之が主演、エグゼクティブ・プロデューサーを務める同シリーズは、2024年に配信され、世界的に人気を博した。シーズン2は、前作から10年後が描かれる。「目黒さんはオーディションを勝