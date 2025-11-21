アニコムホールディングスが底堅い。２０日の取引終了後、１０月度の月次経営パラメーターを公表。正味収入保険料は５４億１５００万円（前年同月比１０．３％増）となった。増収基調を継続しており、買い安心感が広がったようだ。保有契約件数は１３５万７００５件（同９．１％増）。平均継続率は８８．５％（同横ばい）となった。 出所：MINKABU PRESS