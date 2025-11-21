フジは堅調。２０日取引終了後、４９％の議決権を有する持ち分法適用関連会社レデイ薬局の保有株を譲渡すると発表した。レデイ薬局が実施する自社株取得や、ツルハホールディングスへの売却によって全ての保有株を手放す。これに伴い、２６年２月期第４四半期に投資有価証券売却益として特別利益を計上する見通し。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS