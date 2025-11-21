午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５３、値下がり銘柄数は２３３、変わらずは２２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に不動産、繊維、サービス、輸送用機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS