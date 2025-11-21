カーブスホールディングスが大幅高で３日続伸している。２０日の取引終了後、１０月末時点の女性向けフィットネス施設「カーブス」の会員数が過去最高の９１万５０００人になったと発表しており、利用者の増加が業績拡大につながることを期待した買いが流入している。コロナショックの影響で大幅に減少する前の会員数を上回った。国内店舗数についても再び２０００店舗を超えている。 出所：MINKABU PRESS