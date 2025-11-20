“中国のスパイ”疑惑が浮上していたフィリピンの前市長に20日、終身刑が言い渡されました。詐欺拠点をめぐって、人身売買に関与したとされています。終身刑の判決を受けたのは、フィリピン北部ルソン島にあるバンバン市のアリス・グオ前市長です。ロイター通信によりますと、去年、中国人向けのオンラインカジノが摘発された際に、グオ氏が詐欺拠点が入る建物の一部を所有していたことが発覚し、さらに数百人の被害者が見つかった