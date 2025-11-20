11月18日からタイ・バンコクで開催されている、Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』。それに合わせてSnow Manのメンバー、宮舘涼太・阿部亮平・ラウールがタイを訪問。3人はイベント初日の会見に出席し、流ちょうなタイ語を披露したようだが、その際のラウールの近影が話題となっている。「今回のイベント『Snow Man 1st POP-UP』は、2025年8月30日から9月14日まで開催されたソウルを皮切りに、台北