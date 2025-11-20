午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２８７、値下がり銘柄数は２８０、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、証券・商品、ガラス・土石、その他製品など。値下がりは保険、陸運。 出所：MINKABU PRESS