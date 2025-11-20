来日したドジャースの選手たちが満喫した日本米大リーグのドジャースは2年連続でワールドシリーズ制覇を達成した。東京からスタートした今季。快挙のシーズンで生まれた名珍場面を振り返る。3月は東京ドームでカブスとの東京シリーズを戦った。来日した選手たちはグラウンド外でも日本を満喫していた。◇◇◇○驚いたパンの美味しさ3月15日に行われた巨人とのプレシーズンゲーム。米カリフォルニア州地元放送局「スポー