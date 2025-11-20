スターバックスコーヒーが、新幹線ホーム上に新店舗をオープンする。これは、スターバックス店舗として全国初だという。スターバックスコーヒージャパン株式会社は、「Brewed to Go」をコンセプトにした利用者に最高の旅立ちを届ける新スタイルの店舗として、JR新横浜駅の新幹線ホーム上に、「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」を2025年11月21日（金）にオープンする。店舗でのオーダーイメージ※画像