【スターバックス全国初】新幹線ホーム上に新店舗がオープン　オーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入

スターバックスコーヒーが、新幹線ホーム上に新店舗をオープンする。これは、スターバックス店舗として全国初だという。

スターバックスコーヒージャパン株式会社は、「Brewed to Go」をコンセプトにした利用者に最高の旅立ちを届ける新スタイルの店舗として、JR新横浜駅の新幹線ホーム上に、「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」を2025年11月21日（金）にオープンする。

店舗でのオーダーイメージ※画像はイメージ

新幹線ホーム上でのスターバックス店舗として全国初となる同店は、ブリュードコーヒー（ホット/アイス）と軽食を取り扱い、オーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入しているという。

店舗のメニューは、ブリュードコーヒー（ホット/アイス）と軽食を取り揃えている。ブリュードコーヒーは、ホット3種（パイクプレイス ロースト/スマトラ/ディカフェ ハウス ブレンド）、アイス2種（ケニア/ディカフェ ハウス ブレンド）の中から選べる。軽食はクッキーやスナックなどのパッケージフードをメインに複数用意しているという（一時的な欠品の可能性あり）。

【商品購入の流れ】

店頭に設置されたオーダーパネルから好きなコーヒーや軽食を注文注文後の画面でキャッシュレスにて決済する注文後は、商品の受け取りカウンターで、従業員から商品を受け取る

※交通系をはじめとした電子マネー、クレジットカード、QRコード決済に対応

※一部利用対象外のキャッシュレス決済手段がある

※現金およびスターバックスカードは利用できない（公式アプリ含む）

※モバイルオーダー＆ペイには対応していない

オーダーパネルイメージ ※画像はイメージ

【店舗情報】

・店舗名

スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店

・オープン日

2025年11月21日（金）

・住所

神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号車付近

・電話番号

080-1003-6229

・営業時間

全日6:30-21:30

・店舗面積

13.9平方メートル（4.2坪）、 座席なし（テイクアウトのみ）

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,077店舗 (2025年9月末時点)、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開している。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供し、2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」をオープン。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しているという。