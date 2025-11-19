アンカー・ジャパンは11月17日に、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から発売される、屋外用セキュリティーカメラ「Eufy eufyCam S4」の予約販売を、公式オンラインショップ、直営店「Anker Store」などで開始した。価格は3万9990円。●広角カメラと360度カメラで広範囲を隙なく監視「Eufy eufyCam S4」は、「Eufy」史上最高水準の防犯性能を誇るセキュリティーカメラ。固定式の広角カメラと追尾式360°カメラを組み