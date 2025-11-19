18日行われた日本と中国の外務省の局長級会談から一夜明けた19日、中国メディアは「日中関係の悪化こそが、日本の存立危機事態だ」などと激しく日本を批判しました。中国共産党系の「環球時報」は連日一面で、高市首相の台湾有事をめぐる発言を取り上げていますが、18日の会談については、「中国からの要求に対して、日本は明確な答えを出さなければいけない」として高市首相が台湾有事をめぐる発言を撤回するよう主張しました。ま