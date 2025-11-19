FBS福岡放送FBS福岡放送ニュース

完全養殖の「唐津Qサバ」稚魚が大量死、今季は出荷できない事態に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 佐賀県唐津市と九州大学が共同開発した、完全養殖のサバ「唐津Qサバ」
  • 今シーズンは稚魚が大量死し、出荷できなくなったという
  • 海水温の異常な高さが大量死の原因の一つとみられている
