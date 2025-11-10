雨の中でぐったりしていたひとりぼっちの子猫。思わず抱きかかえたその日から、目まぐるしい日々がはじまりました。保護猫『ニコ』ちゃんのハーフバースデーを記念した動画は公開後4週間で1.6万再生を達成するとともに、「すくすく成長する事を祈っています」「たくさんの幸がありますように」との声が寄せられています。 【動画：雨の中、ぐったりと"衰弱していた子猫"→思わず抱きかかえた日から４か月…】