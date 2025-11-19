スイスの本部に掲示されたWHOのロゴ＝ジュネーブ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】ロイター通信は18日、トランプ米政権の脱退表明を受けて資金難に直面する世界保健機関（WHO）が、来年6月までに2千人超の職員を削減する見通しだと報じた。全職員の約4分の1に相当する規模だという。WHOにとって米国は資金の約2割を提供する最大の拠出国。トランプ米大統領が今年1月に脱退を表明して以降、組織のスリム化や出張の制限など