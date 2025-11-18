元TOKIO・山口達也氏 Smart FLASH

元TOKIO・山口達也氏が大腿骨頭壊死を告白「骨が腐ってます」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 16日に長崎県で実施された山口達也氏の講演内容についてFLASHが報道
  • 「大腿骨頭壊死」を患っていることを明かし、飲酒量が多かった時期も回想
  • 「ご自愛ください」とX上では山口達也氏に闘病のエールが送られた
