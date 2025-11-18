「おしゃれは足元から」とよく言われますが、今年の秋冬トレンドをしっかり押さえた1足、もう新調しましたか?電車や飛行機、ちょっとした場面でも意外と靴って見られているもの。着こなしを仕上げるうえでも、足元にはきちんと気を配りたいですよね。2025年秋冬のキーワードは、ずばり“スニーカーローファー”。快適な履き心地のスニーカーと、カジュアルにも上品にも使えるローファーの良さをまとめたアイテムが続々と登場して