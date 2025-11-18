今季大注目。革靴見えするオールスター「CHUNK MS OX」でトレンドの波に乗ろう

「おしゃれは足元から」とよく言われますが、今年の秋冬トレンドをしっかり押さえた1足、もう新調しましたか? 電車や飛行機、ちょっとした場面でも意外と靴って見られているもの。着こなしを仕上げるうえでも、足元にはきちんと気を配りたいですよね。

2025年秋冬のキーワードは、ずばり“スニーカーローファー”。快適な履き心地のスニーカーと、カジュアルにも上品にも使えるローファーの良さをまとめたアイテムが続々と登場しています。そんな流れの中で、革靴的なきちんと感をほどよく取り入れながら、ローファーとは違うデッキシューズの要素を備えた「ALL STAR CHUNK MS OX」（1万3200円）が、コンバースから到着しました。

「ALL STAR CHUNK MS OX」

新作のテーマは“ネオプレッピー”。プレッピーとは、私立の名門校に通う学生のような、上品で知的さのあるカジュアルスタイルのこと。

そのテイストにレトロ感をひとさじ加え、よりモダンなムードへとアップデートしたのが今回の1足です。

「ALL STAR CHUNK MS OX」は、デッキシューズの要素を取り入れた90年代のアーカイブ“マリンスター”をベースにしたモデル。

大きめのハトメで通したサイドの2本のシューレースがアクセントになり、足元に軽やかなポイントを添えてくれます。

アウトソールは深く大きな凸凹パターンのラグソールを採用し、プレッピースタイルのムードを踏襲しつつ、今回はより厚底でボリューム感のある仕様にアップデート。

優れたグリップ力とクッション性を備えているので、見た目はきちんとしていても、革靴のように疲れやすい心配がなく、一日中ラクに歩けます。

アッパーには人工合皮のシンセティック素材を採用し、上品な印象に仕上げています。全体をシックにまとめつつ、価格を抑えることにもひと役。

シュータンと踵に配されたお馴染みのALL STARのロゴも、主張しすぎない控えめなデザインで、どんなスタイルにもなじみやすいのがポイントです。

特にオールブラック仕様は、ブランドを過度に主張しないミニマルな表情で、コーデ全体のまとまりを意識したデザイン。

加えて、ダークブラウン／ブラックの配色もラインナップされており、フレッピーにもモダンにも振れる汎用性の高いカラー展開となっています。

▲「ALL STAR COINLOAFER SU」

なお、「ALL STAR COINLOAFER SU」（1万6500円）も同時発売。プレッピースタイルの定番“コインローファー”をモチーフにしたモデルで、アッパーには毛足の短いスウェードを使用。

チャックテイラーマークとALL STARロゴが入ったコインも付属し、足元のさりげないアレンジを楽しめる一足です。

▲「ALL STAR LIFTED CREPETAPE MOCCASIN OX」

ほかにも、クレープソール風のテープにモカシンパターンを合わせたブーツライクな「ALL STAR LIFTED CREPETAPE MOCCASIN OX」（1万6500円）、チェック柄のブラックウォッチがアクセントになる「ALL STAR AGED CK HI」（1万1550円）、コーデュロイ素材で秋冬らしい雰囲気に仕上げた「ALL STAR AGED CORDUROY HI」（1万2100円）など、季節感のあるモデルが順次登場します。

▲「ALL STAR AGED CK HI」

この秋冬のコンバースは、プレッピーからモカシン、チェック柄まで多彩な表情を揃え、足元の選択肢が一気に広がるラインアップとなっています。

気分やスタイルに合わせて選べるモデルが豊富にそろっていれば、いつものコーデにも新鮮味がグッと加わりそうです。

