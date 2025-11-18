¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°¦É²¡¦¾¾»³¤Ç¤Î½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤¬Ìî¼ê¤ÏÀ¾Â¼¡¢Åê¼ê¤Ï±üÀî¤Ë¥­¥ã¥ó¥×MVP¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¾Þ¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£À¾Â¼¤ÏµþÅÔ³°ÂçÀ¾¤ÇÄÌ»»54ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÈÆ±¤¸¹âÂ´¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬ÆþÃÄ»þ¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö36¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡Ö¡È¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¾Þ¡É¤Ï¡¢Âç¤­¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬À¾Â¼¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿