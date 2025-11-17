１７日、ＪＲ中央・総武各駅停車の千葉―西千葉駅間の線路に「アパートから人が転落した」と警察からＪＲ東日本に連絡があった。同社は同日午後１０時４５分頃から同線の三鷹―千葉駅間の上下線で運転を見合わせたが、午後１１時２４分に運転を再開した。